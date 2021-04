David Braz confirma que foi infectado pela Covid-19

publicidade

O zagueiro David Braz informou em uma rede social que testou positivo para a Covid-19 e, por isso, ficou de fora do grupo do Grêmio que concentra para a decisão de quarta-feira contra o Independiente del Valle, na Arena. No post, o defensor lamenta que não poderá ajudar o Tricolor no importante confronto pela terceira fase da Libertadores.

“Infelizmente fui testado positivo para Covid-19 logo após o retorno do jogo com o Del Valle. Estou apenas com sintomas leves e desde então sigo isolado e cumprindo as orientações dos médicos. Por conta disso, não poderei ajudar a equipe na próxima partida”, escreveu o zagueiro. “Sempre cumpri meus compromissos com o Grêmio com total profissionalismo e respeito e seguirei com a mesma postura até o meu último dia de contrato com o clube”.

O zagueiro foi liberado pelo Grêmio para acertar a transferência para o Fluminense. Como o clube carioca deseja contar com o defensor para a Libertadores, as partes precisam encerrar as tratativas até a sexta-feira, para que o Tricolor carioca tenha tempo hábil para inscrever o defensor na Confederação Brasileira de Futebol e na Conmebol.

O Fluminense está no grupo D da Libertadores e estreia no dia 22 contra o River Plate, às 19h, no Maracanã. Formam a chave o Santa Fé-COL e o vencedor do confronto entre o Bolívar-BOL ou Junior Barranquilla-COL.