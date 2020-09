David Braz dá méritos ao Atlético-MG e pede foco para o Grêmio na Copa Libertadores

publicidade

Depois de vencer o Gre-Nal no meio de semana, por 1 a 0, em pleno Beira-Rio, pela Copa Libertadores, o Grêmio perdeu por 3 a 1 para o líder do Brasileiro, o Atlético-MG, no Mineirão, na noite de sábado. Com o resultado, o time gaúcho chegou a três jogos sem vitória na competição nacional, embora tenha utilizado um time com vários reservas.

Após o jogo, o experiente zagueiro David Braz lamentou o segundo gol sofrido pela equipe, logo nos primeiros minutos do segundo tempo, quando o Grêmio estava em crescimento dentro do duelo. Mas, ele preferiu dar méritos ao adversário pela vitória e pediu para a equipe "virar a chavinha" o mais rápido possível para buscar a classificação na Copa Libertadores, já nesta terça-feira.

"A gente sabia que ia ser difícil, enfrentando o líder do campeonato. Um trabalho muito bem feito pelo Sampaoli. Acabamos tomando o gol no melhor momento do segundo tempo. Paciência, fica de aprendizado. Temos que dar o mérito para o adversário, que está em bom momento. Agora é pensar no próximo jogo, que é pela Libertadores", disse o zagueiro.

Mais uma vez o Grêmio deixará o Brasileirão de lado e passará a focar na Libertadores. Dividindo a primeira colocação do Grupo E com o rival Inter, ambos com sete pontos, o Tricolor irá receber o Universidad Católica, do Chile, na Arena Grêmio. Se vencer pode confirmar a classificação às oitavas de final, com uma rodada de antecedência.