David Braz irá se apresentar no final de junho ao Grêmio

Ainda que falte passar pelos exames médicos, o zagueiro David Braz já é tratado como jogador do Grêmio. Segundo o diretor de futebol Duda Kroeff, o defensor solicitou 10 dias de folga para realizar uma viagem antes de se apresentar em definitivo do clube.

"Ele pediu para a gente 10 dias para uma viagem que tinha combinado com a esposa. Então, ele deve se apresentar na Arena no final de junho. Depois disso, se junta ao grupo e participa de uma pré-temporada conosco", afirmou. "Claro, que ainda precisa passar pelos exames médicos", acrescentou em coletiva concedida após a vitória sobre o Atlético-MG.

Questionado sobre a possibilidade do Grêmio buscar um outro defensor, Duda Kroeff negou. "Estamos satisfeitos com o David e não procuramos mais zagueiros no mercado. Fiquei feliz com a atuação do Rodriguez também", completou o dirigente.