David Braz projeta melhorar entrosamento com Kannemann

O zagueiro David Braz, autor de um dos gols na vitória do Grêmio sobre o Libertad-PAR por 2 a 0, falou em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, após o treinamento do Grêmio em preparação para o duelo contra o CSA. Pelo Brasileirão, às 20h de segunda-feira, Tricolor precisa "virar a chave" antes do duelo de volta pela Libertadores.

O defensor, no entanto, não fugiu das perguntas sobre o jogo da próxima quinta-feira, às 21h30, contra os paraguaios. Até porque tudo indica que Braz deve ser o substituto de Pedro Geromel, expulso no início do segundo tempo.

David Braz ainda não havia jogado com Kannemann, mas precisou recompor o sistema defensivo ao lado do argentino. De acordo com ele, o entrosamento foi resolvido na base da conversa e da comunicação. "Nem treinamos juntos, então foi na experiência de cada um. Falamos o tempo todo, então vamos nos entendendo. Tenho certeza que se tiver oportunidade de ter essa sequência ao lado dele, vamos procurar melhorar", destacou.

Além de recompor o sistema defensivo, Braz foi fundamental na construção da vitória. Marcou o segundo gol, de cabeça, já no fim do jogo, para ampliar a vantagem do Grêmio. O zagueiro afirmou que o Grêmio vem trabalhando a bola parada, e elogiou a função de Alisson como batedor, responsável pelas duas cobranças que originaram os gols do Grêmio. “Procurei atacar bem a bola, estar atento no lance. Mas temos jogadores que batem bem na bola. Temos que destacar o mérito e a qualidade do Alisson”, elogiou.

Apesar do foco na Libertadores, Braz projetou o confronto diante do CSA, em Alagoas, pelo Brasileirão. De acordo com ele, trata-se de um jogo igualmente importante, para que o Grêmio possa entrar de vez na briga por mais um título. "Em outras ocasiões, no Flamengo e no Santos, já vivi isso de estar lá embaixo e depois brigar pelo título. O pensamento agora é de virar a chave", recomendou.