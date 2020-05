Daviz Braz sobre volta do futebol: "Saudade de tudo aquilo que vivemos"

publicidade

Completando 33 anos de idade, nesta quinta-feira, o zagueiro do Grêmio, David Braz, em entrevista à assessoria de imprensa do Clube, destacou a saudade que sente das competições de futebol e do ambiente do estádio. "A gente tem essa motivação dos jogos. Eu gosto muito do clima do estádio, aquilo tudo que estávamos vivendo, casa cheia, torcida na arquibancada. Infelizmente, a gente sabe que se voltar vai ter que ser aos poucos, mas bate uma ansiedade de viver tudo aquilo. Ansiedade e saudade de tudo aquilo que vivemos do futebol", relatou o zagueiro.

Segundo Braz, os jogadores estão tomando todos os cuidados estipulados pelos profissionais de saúde durante os treinamentos. "Como tivemos a liberação, estamos fazendo da melhor maneira possível, respeitando todas as determinações e procurando fazer nosso trabalho, com intensidade, para estarmos prontos", salientou.