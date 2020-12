De olho na Copa do Brasil, Grêmio encara o Atlético-GO por vaga no G4

publicidade

De olho na Copa do Brasil, o Grêmio entra em campo neste domingo para encarar o Atlético-GO com uma formação mista. A preocupação do técnico Renato Portaluppi e dos jogadores está voltada com o jogo decisivo das semifinais do torneio, por isso a escalação será descaracterizada. Ainda que não tenha vários titulares, o jogo de hoje, na Arena, é importante para o Tricolor porque pode ajudá-lo a voltar ao G4. Para tanto, porém, a equipe gaúcha precisará vencer e ainda torcer por um tropeço do rival Inter. O confronto está agendado para as 20h30min.

Desde a vitória sobre o São Paulo no jogo de ida pelas semifinais da Copa do Brasil, o Grêmio concentra forças para fechar 2020 com a possibilidade de um título. A rigor, o Tricolor está a três jogos da taça e de um lucro importante que o torneio dá ao seu vencedor.

Considerando todos esses fatores, Renato não pensará duas vezes e colocará em campo um time cheio de reservas. Os mais próximos da titularidade que poderão atuar são Alisson e Ferrerinha. O primeiro justamente por estar voltando de lesão. Dessa forma, a partida deste domingo seria como um teste para a quarta-feira. Já o atacante da base poderá ter uma oportunidade de se firmar aos olhos de Renato. Ele entrou no jogo contra o Tricolor paulista e mudou o rumo do jogo, criando a jogada do gol de Diego Souza.

Ruan, Cortez, Paulo Miranda, Thaciano, Lucas Silva, Everton e Churín são os nomes que o torcedor gremista irá acompanhar hoje. O jogo vale posição no G4 para o Grêmio, mas o próximo compromisso aproximará ainda mais o clube de mais um título na Copa do Brasil.

Brasileirão 2020 - 27ª Rodada

Grêmio

Paulo Victor; Vanderson, Ruan, Paulo Miranda e Cortez; Lucas Silva, Thaciano, Pinarese e Luiz Fernando; Everton e Diego Churín. Técnico: Renato Portaluppi.

Atlético-GO

Jean; Dudu, Victor, Éder e Natanael; Maranhão, Marllon Freitas, Chico e Rato; Roberson e Gustavo Ferrareis. Técnico: Marcelo Cabo.

Árbitro: Felipe de Lima.

Horário: 20h30min.

Local: Arena, Porto Alegre

