De volta ao Rio, Grêmio mira recuperação contra o Vasco

publicidade

Exatamente uma semana após ser goleado pelo Flamengo, o Grêmio está de volta ao Rio de Janeiro. Nos sete dias que se passaram desde a derrota acachapante no Maracanã, Renato Portaluppi mudou o time e conquistou uma vitória reabilitadora sobre o Botafogo no último domingo pelo Brasileirão. Mas a reação precisa ter sequência. Hoje, a partir das 21h30min, o Tricolor encara o Vasco da Gama no estádio de São Januário.

Para voltar ao grupo das equipes que se classificam à Libertadores da América de 2020, o Grêmio precisa somar os três pontos e torcer por tropeços de Inter e Corinthians na rodada. A importância da partida cresce à medida em que se trata de um jogo que antecede o clássico Gre-Nal. Chegar no domingo para enfrentar o maior rival depois de um resultado positivo no Rio é o cenário ideal vislumbrado pelo Grêmio. “Hoje nós só pensamos no Vasco”, diz o zagueiro David Braz.

Renato tem uma série de desfalques para o duelo em São Januário. Não bastassem as frequentes lesões no grupo de jogadores, as ausências por suspensão também atrapalham os planos do técnico. Geromel, Maicon e Alisson nem viajaram para o Rio de Janeiro. Todos sentiram problemas após a vitória sobre o Botafogo e serão preservados para o clássico. Matheus Henrique e Kannemann, ambos suspensos, estão fora.

A formação utilizada no domingo, com Diego Tardelli mais recuado e Luciano à frente será repetida. Os dois se revezaram na armação das jogadas de ataque no domingo e tiveram destaque. “Temos dez partidas restantes. Precisamos pensar jogo a jogo, o de amanhã (hoje) é difícil, o Vasco está entrando nessa briga (por vaga na Libertadores). O grupo está focado para fazer uma grande partida e somar pontos”, destaca David Braz. Na ausência da zaga titular, ele formará dupla com Paulo Miranda.

Everton, que na noite de segunda-feira acompanhou o nascimento de seu filho, Pedro, desembarcou ontem no Rio a tempo de treinar com a equipe no CT do Fluminense. O Cebolinha causa preocupação na defesa do Vasco. “É um dos melhores jogadores do Brasil”, avalia o zagueiro vascaíno Leandro Castan.

Campeonato Brasileiro - 29ª rodada

Vasco

Fernando Miguel; Yago Pikachu, Ricardo, Leandro Castán e Henrique; Richard, Bruno Gomes, Felipe Ferreira, Guarín (Raul) e Ribamar; Marrony. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Grêmio

Paulo Victor; Leo Moura, Paulo Miranda, David Braz e Bruno Cortez; Michel, Thaciano, Pepê, Everton e Diego Tardelli; Luciano. Técnico: Renato Portaluppi

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 30/10, às 21h30min