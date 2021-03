Decisão contra o Palmeiras testará habilidade de Renato em elevar futebol do Grêmio

publicidade

Em Atibaia pela privacidade e pelo foco na decisão deste domingo pela Copa do Brasil diante do Palmeira, o Grêmio promete mudar a atitude e o rendimento para conquistar mais um título no torneio. O técnico Renato Portaluppi precisará ter habilidade para elevar não só o nível do futebol apresentado, mas também o psicológico dos jogadores. “Perdemos a primeira batalha, tem mais 90 minutos. Vamos com toda a esperança. Eu vou conversar com os jogadores para que o time seja diferente em relação à primeira partida”, disse o treinador.

Renato é adepto do diálogo e certamente vai ouvir seus atletas a respeito de qual a melhor estratégia para enfrentar um adversário superior tecnicamente e que joga pelo empate para ser campeão. A direção e a comissão técnica fizeram o planejamento da viagem com o aval dos principais líderes do elenco.

A estrutura à disposição é a melhor possível. Agora é trabalhar e responder à altura dentro de campo, já que no primeiro jogo o Grêmio não apresentou um bom desempenho e acabou derrotado por 1 a 0. “Eu tenho muita confiança (na reversão da vantagem do Palmeiras). O sentimento é de positividade”, garante o vice de futebol, Paulo Luz.

A escalação do time, por outro lado, não deverá sofrer alterações. Renato não vai abrir mão da experiência de Victor Ferraz na lateral direita, mesmo que o garoto Vanderson esteja pedindo passagem no time titular. Jean Pyerre, criticado no jogo de ida, ganhará um voto de confiança. E o atacante Ferreira, que mudou o jogo na Arena, deve seguir no banco de reservas.