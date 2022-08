Defesa do Grêmio cai de rendimento no returno da Série B

publicidade

Apesar de nadar em águas mais calmas nesta fase da Série B − pelo menos na comparação com a primeira −, o Grêmio teve uma recente queda de rendimento. A defesa tricolor segue a melhor do campeonato até aqui, com 13 gols sofridos em 25 partidas, mas levou mais gols em seis jogos do returno do que em todas as 19 primeiras rodadas. No primeiro turno, o Tricolor foi vazado seis vezes. Agora, nas seis últimas partidas, foram sete gols sofridos. A diferença no desempenho também está nos números dos goleiros.

Com o titular Brenno, que esteve em 14 partidas, o Grêmio tem dez gols sofridos − uma média de 0,7 por confronto. O camisa 1 teve dois períodos em campo, divididos por uma lesão. Inicialmente, da 1ª a 10ª rodada, foram três vitórias, cinco empates e duas derrotas.

Depois, no retorno à titularidade, nas últimas quatro partidas, Brenno tem duas vitórias, um empate e uma derrota. Em seus 14 jogos, fez 20 defesas, sendo nove delas consideradas “difíceis” segundo o site Footstats. Além disso, ficou seis jogos sem ser vazado.

Por outro lado, o reserva Gabriel Grando apresenta números melhores. Nos 11 jogos em que assumiu à titularidade, da 11ª a 21ª rodada, sofreu três gols − uma média de 0,27 por jogo. Ao todo foram seis vitórias, cinco empates e zero derrotas. De acordo com o mesmo portal de análises, o atleta tem 21 defesas, sendo quatro consideradas “difíceis”. A sua média de invencibilidade na meta Tricolor é de oito jogos.

