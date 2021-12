Denis Abrahão critica gestão do Grêmio na saída de Maicon

publicidade

O vice-presidente de futebol do Grêmio, Denis Abrahão, criticou a falta de comando na gestão do departamento de futebol na temporada de 2021, que culminou com o rebaixamento do clube para a Série B do Brasileirão. O dirigente também garantiu que, a saída de Maicon da forma como ocorreu, durante a temporada, não poderia ter acontecido.

De acordo com ele, a impressão foi de um vestiário rachado ao assumir o cargo, já muito perto da queda. Ao elogiar o ex-capitão gremista, admitiu o impacto negativo do desligamento do atleta do clube. "Isso é fatal, um cara desta grandeza técnica, não pode sair da forma que saiu. Isso dentro de um vestiário é um canhão", lamentou.

Ao fazer o diagnóstico, criticou gestões anteriores do departamento de futebol do Grêmio. Entre os nomes mais recentes, passaram pelo clube Marcos Herrmann e Paulo Luz no cargo. "Não vi gestão", resumiu.

Ele lamentou o que considerou "excesso" nas cobranças sobre o rebaixamento para a Série B de 2022, em uma temporada na qual a melhor colocação do clube na competição foi a 16ª posição, na primeira rodada. Nas outras 37, a equipe esteve no Z4. "Será que não é demais? Em cima de um trabalho de 45 dias?", questionou.

Denis também citou a necessidade de saber utilizar a base de forma correta no plantel. Garantiu que é necessário "rejuvenescer" o elenco, mas que não é algo feito "da noite para o dia".