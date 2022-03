Denis Abrahão prega respeito ao Inter no Gre-Nal 437: "Não tem nada jogado"

publicidade

O Grêmio recebe o Inter na noite desta quarta-feira (23), às 22h15, na Arena, pela partida de volta das semifinais do Gauchão. Após vencer por 3 a 0, no Beira-Rio, no último sábado (19), o Tricolor pode até perder por dois gols de diferença para avançar à final da competição estadual. Mesmo com uma larga vantagem, Denis Abrahão, vice de futebol do Tricolor, pregou respeito ao Colorado para o Gre-Nal 437.

"Não tem nada jogado. Em noventa minutos, tudo pode acontecer. Sabemos da dificuldade que vamos encontrar. É um jogo dificílimo e estamos preparados para enfrentar uma pedreira", alertou o dirigente.

Para o confronto desta noite, o técnico Roger Machado não poderá contar com Villasanti, que foi convocado pela seleção paraguaia. Thiago Santos deve ser o substituto. Em entrevista na concentração do hotel gremista, Denis Abrahão não quis confirmar a titularidade do camisa 5, mas tratou de dar uma "moral" ao atleta: "Vai mostrar, hoje, se entrar, que é um grande volante".

A provável escalação do Grêmio deve ter: Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Thiago Santos, Lucas Silva, Bitello, Campaz e Elias (Ferreira); Diego Souza.

Por fim, o dirigente gremista confirmou a chegada do lateral-direito Rodrigo Ferreira, 26 anos, para esta quinta-feira (24), em Porto Alegre. O jogador, que pertence ao Mirassol-SP, vai assinar contrato de empréstimo com o Grêmio até o final desta temporada.

