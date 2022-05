Denis Abrahão reconhece momento ruim do Grêmio e diz que time pode "jogar muito mais"

publicidade

Denis Abrahão admitiu o momento ruim vivido pelo Grêmio na Série B do Campeonato Brasileirão. Com o empate diante do Vila Nova, o Tricolor chegou ao quarto jogo sem vitória na competição, completando o mês de maio sem saber o que é vencer. "Se eu soubesse a resposta, não estaríamos passando por esse momento. Trabalhamos para mudar essa situação. O momento é ruim, muito ruim. O resultado é ruim, horroroso. A atuação é muito ruim", disse o vice de futebol em entrevista coletiva.

"Será que esse time não deveria estar produzindo mais? Tem insegurança? Por que ocorrem os erros de arbitragem? Por que os meus jogadores erram? (...) Não sou nem eu que digo, mas com esse plantel dá pra jogar muito mais", completou.

Aos 10 minutos do primeiro tempo, o Grêmio teve um gol anulado de Diego Souza. Na jogada, a arbitragem entendeu que Villasanti cometeu falta no jogador do Tigrão antes de rolar para o camisa 29 marcar. O dirigente gremista entende que o lance poderia ter mudado a história da partida no Serra Dourada: "Não vi o lance na hora, depois tomei o cuidado de falar com o Villasanti, depois ouvi os comentaristas de arbitragem. Todos disseram que não houve absolutamente nada. Isso poderia ter mudado o rumo do jogo".

Fora do confronto contra os goianos, Edilson pode ser uma das novidades contra o Vasco da Gama na quinta-feira, em São Januário. Segundo Denis Abrahão, o lateral-direito treinou normalmente durante o final de semana e pode integrar a delegação do Grêmio no Rio de Janeiro.

"Tudo leva a crer que estará à disposição para quinta-feira. Na última quinta-feira, ele sentiu uma insegurança. Então, a comissão técnica entendeu que era melhor não colocá-lo hoje. Ele trabalhou fortemente ontem e hoje, e não sentiu nada. Na terça ou na quarta-feira, estaremos divulgando a lista dos relacionados", finalizou.

