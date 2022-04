Denis Abrahão resume começo do Grêmio na Série B: "Sinal de alerta aceso"

publicidade

"Futebol é traidor, quem não faz leva", assim o vice de futebol Denis Abrahão abriu sua coletiva após o Grêmio perder para a Chapecoense na Arena, por 1 a 0, na segunda rodada da Série B. Em seu entendimento, mais uma vez, o time gremista pecou na hora de "matar o jogo" quando teve oportunidades para isso, especialmente na primeira etapa, e se "atrasou" na arrancada da competição.

O ponto mais criticado pelo cartola foi a falta de eficiência ofensiva e certo preciosismo na hora de marcar os gols. "Sempre um toque a mais. Roger já falou isso com eles antes do jogo, durante e depois. Isso está sendo trabalhado e será mais ainda", simplificou. Apesar das cobranças, em alguns momentos públicas, o vice de futebol sustenta que os atletas reconhecem e o apoiam. "Tenho total apoio do grupo de jogadores. Eles mesmo comentam comigo. Poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo", reiterou.

O dirigente admitiu que a arrancada está longe do projetado para o Tricolor e que a reação precisa ser imediata. "As chances foram criadas. Observei isso em Campinas e aqui. Tivemos quatro oportunidades claras para matar o jogo e não matamos. Eu esperava ganhar da Ponte e uma vitória hoje. Nossa arrancada está defasada em 5 pontos. O sinal de alerta tá aceso sim", resumiu.

Ainda que pontue o começo nada bom, Abrahão defende que a reação aparecerá já na próxima rodada. "Tenho certeza disso, pois não é possível. Vamos com tudo para recuperar". Precisando somar três pontos, novamente em seus domínios, o time de Roger Machado recebe o Guarani, na quinta-feira, às 16h30min.

