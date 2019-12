Departamento de futebol do Grêmio sofrerá mudanças nos próximos dias

publicidade

O departamento de futebol do Grêmio deverá sofrer mudanças. O vice de futebol, Duda Kroeff, e o diretor Alberto Guerra ainda não comunicaram o presidente Romildo Bolzan Junior, mas estão de saída. Duda afirmou que aguarda o retorno de Romildo – o presidente estava no Rio de Janeiro – para conversar a respeito da questão.

Segundo Duda, a ideia é seguir integrando o Conselho de Administração, mas sem a continuidade no departamento de futebol, o que será decidido em reunião com o mandatário. Romildo já entregou a Renato Portaluppi e seu empresário a proposta de renovação de contrato do treinador, e que deve ser confirmada até o final da semana.

Ao menos o diretor executivo Klauss Câmara permanecerá no setor. O dirigente já está trabalhando em busca de reforços para a próxima temporada. Nomes como Raphael Veiga, Caio Henrique e Willian Bigode são especulados para reforçar o Grêmio no próximo ano.