Depois de quase duas horas, luz é restabelecida em hotel do Grêmio no Rio

publicidade

Após quase duas horas, a energia elétrica no hotel onde o Grêmio está concentrado, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi reestabelecida. A delegação precisou jantar em um restaurante após o problema de energia na concentração, por conta da falha em um gerador.

O Tricolor permaneceu por mais de meia hora no ônibus, no lado de fora do prédio, sem conseguir acessar a parte destinada à delegação, após o último treino, realizado na tarde desta terça-feira, no CT do Fluminense. Por conta do problema, a comissão técnica decidiu que a delegação jantaria em um restaurante próximo. O objetivo foi preservar o relógio biológico dos atletas, cuja janta estava prevista para as 19h.

O Grêmio enfrenta o Flamengo, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, nesta quarta-feira, às 21h30min, no Maracanã. Quem vencer garante vaga na final, em Santiago, no dia 23 de novembro. Em caso de repetição do placar em 1 a 1, classificação será decidida nos pênaltis. Empate com mais de 2 gols dá vaga ao Grêmio, enquanto um 0 a 0 classifica os cariocas.