Detalhes separam acerto entre Grêmio e Porto por Pepê, revela Romildo

A venda do jovem atacante Pepê para o Porto está muito próxima de ser oficializada. De acordo com o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, detalhes separam a concretização do acerto entre os clubes pelo atleta, que permanecerá em Porto Alegre até a metade do ano e atuará nas finais da Copa do Brasil, nos dias 11 e 17 de fevereiro.

"Faltam algumas situações que são importantes, os detalhes de contrato. O tempo já está ajustado, só será entregue na metade do ano. As coisas estão andando fortemente neste sentido, no que diz respeito ao Grêmio e ao Porto, a situação está bastante tranquila e adiantada", revelou o mandatário gremista em entrevista à Rádio Guaíba, antes da partida entre Grêmio e Flamengo, nesta quinta-feira. Curiosamente, Pepê não foi relacionado para o confronto pelo técnico Renato Portaluppi e será substituído por Ferreira, candidato a seu substituto.

Um dos destaques da equipe na temporada, o Pepê não vem atuando bem nas últimas partidas. Em coletivas, Renato manifestou incomodação com o empresário do jogador e deu a entender que a cabeça do jovem poderia estar bagunçada com a negociação.

Romildo também entende que o processo de transação pode ter atrapalhado o atleta no campo. "Torço pelo Pepê, é uma pessoa querida, amada, um jogador sensível e isso pode ter lhe atrapalhado. O que mais desejo é que ele retome seu foco no clube, temos jogos importantes pelo Brasileirão, as finais da Copa do Brasil. Realmente o desempenho vem sendo a baixo do que se espera dele, mas tenho certeza que ele saberá recuperar".

Sem citar valores, o presidente adota cautela em relação aos cofres gremistas e garante que a transferência do atleta - caso se concretize- permitirá ao Tricolor se manter equilibrado até o final do ano 2021. O valor combinado entre os clubes por Pepê será de 15 milhões de euros.

