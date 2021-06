Diego Souza admite dificuldade do Grêmio em criar chances na derrota para o Athletico-PR

publicidade

O Grêmio teve mais de 60% da posse de bola no jogo realizado na Arena do Grêmio, neste domingo, mas perdeu para o Athletico-PR, por 1 a 0. Na saída do gramado, o atacante Diego Souza admitiu que o time deixou a desejar na parte da criação.

"A gente teve um maior domínio do jogo, mas isso não quer dizer nada. Pegamos uma equipe muito bem fechada e não conseguimos tirar proveito, achar espaço para fazer o gol. Tivemos muito volume, mas criamos pouco", comentou o artilheiro tricolor.

Acreditando que o Grêmio vai encontrar a mesma dificuldade em mais jogos pelo Brasileirão, Diego Souza alertou que o time precisa criar mecanismos para achar espaços nas defesas adversárias. "O Campeonato Brasileiro é difícil, temos de trabalhar mais para quando acontecer isso conseguir converter em gol", finalizou Diego Souza.

