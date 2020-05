Diego Souza e mais dois funcionários do Grêmio testam positivo para Covid-19

publicidade

Conforme apurado pelo repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, o Grêmio informou, nesta quinta-feira, que dois funcionários e o centroavante Diego Souza testaram positivo para Covid-19.

O atleta segue no Rio de Janeiro, e seu período de isolamento encerra na próxima semana. Outra situação médica que é monitorada pelo Grêmio, é a de seu segurança, Fernandão, que está internado no Instituto de Cardiologia. Ele sofreu um infarto na noite de quarta-feira à noite e passou por uma cirurgia. O Clube informa que ele se recupera bem e deve ir para o quarto nos próximos dias

Grêmio voltou aos treinos nesta semana

A equipe retornou aos trabalhos nesta segunda-feira, com testes e exames, e na manhã desta quinta-feira, o grupo de jogadores do Grêmio retomou aos treinamentos físicos visando o retorno das competições, que ainda não tem data para voltar a ocorrer. Dezesseis jogadores divididos em três grupos iniciaram as atividades às 9h, 9h30min e 10h para evitar aglomerações. Os atletas realizaram circuitos físicos de corridas nos gramados do CT Luiz Carvalho.

Nos testes realizados com os atletas em Porto Alegre, nenhum atleta apresentou sintomas de Covid-19.