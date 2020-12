Diego Souza reconhece qualidade do São Paulo e pede Grêmio pressionando na Arena

publicidade

Após a eliminação na Libertadores e uma sequência ruim no Brasileirão, o Grêmio terá pela frente o São Paulo, às 21h30min, nesta quarta-feira, na Arena, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Segundo o atacante Diego Souza, o Tricolor precisa fazer valer o mando de campo e ser o dono das ações da partida contra um adversário que é qualificado e líder do brasileiro.

"Buscar motivação, a gente tem que buscar sempre. A cada fase que passa, as coisas vão ficando mais difíceis. São jogos muito equilibrados. Amanhã é mais um jogo difícil. A gente sabe do nosso potencial, da dificuldade da partida. A gente vai jogar dentro da nossa casa, vamos tentar fazer valer o mando, ficar com a bola e pressionar a equipe adversária", garantiu em entrevista coletiva nesta terça-feira.

A "traumática" eliminação para o Santos, com goleada e atuação ruim, é coisa do passado na avaliação do centroavante. De acordo com ele, o time sabe onde errou e não é uma derrota que fará com que tudo esteja errado e precise ser reavaliado no Grêmio.

"Não vejo motivos para falar de jogo do Santos. É Copa do Brasil, a motivação é totalmente diferente. Tivemos 17 jogos, sendo 16 bons e 1 ruim. Vamos falar do jogo ruim até quando? (...) Por uma eliminação tudo está errado, não está. A gente sabe das nossas qualidades, onde erramos e que precisamos melhorar sempre. Cada jogo são grandes adversários, que te estudam", explicou.

Garantindo "entrega e dedicação", Diego também evitou projetar quem jogará na ponta direita na vaga de Luiz Fernando e Pinares, que não estão inscritos na Copa do Brasil. No entanto, exaltou as qualidades do atacante Ferreira, possível herdeiro da posição, em lances para "romper" defesas. "O Renato sempre dá liberdade e confiança para todos. Quem entra dentro de campo vai sempre procurar dar o melhor para conseguirmos a vitória. O Ferreira é um jogador de muita qualidade, tem total confiança do grupo e sem dúvida gosta do um pra um e pode nos ajudar para conquistar a vitória."

Veja Também