Douglas Costa é liberado para o treinamento completo com bola no Grêmio

O Grêmio treinou na manhã desta sexta-feira para se preparar para o jogo contra o Santa Cruz-RS, pela Recopa Gaúcha, e a grande novidade foi a participação em tempo integral do meia-atacante Douglas Costa na atividade com bola. Até a quinta-feira, ele fazia uma parte com os companheiros no gramado e depois dava sequência aos trabalhos para retomar a preparação física.

A liberação pode não ser definitiva, mas apenas um teste para ver como o organismo do jogador reagirá a nova carga de exercícios. O Grêmio não informou se Douglas Costa está totalmente à disposição da comissão técnica ou se voltará a se dividir entre trabalhos físicos e com a bola.

O analista de desempenho, Pedro Sotero, mais uma vez comandou o treinamento com o grupo que irá disputar o título da Recopa na manhã de domingo, já que o técnico Tiago Nunes e seus auxiliares seguem em isolamento se recuperando da Covid-19. O trabalho iniciou com exercícios para aprimorar a passe de bola e a movimentação rápida.

Na parte final, Sotero trabalhou com os 11 jogadores que serão titulares no domingo. A escalação será conhecida somente uma hora antes da bola rolar, mas a tendência é que o Grêmio use um time misto.

O último treino ocorre no sábado, às 10h. A partida está marcada para as 10h30min, do domingo, na Arena.

Jogo contra o Brasiliense troca de local e horário

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou o local e o horário da segunda partida do Grêmio, válida pela terceira fase da Copa do Brasil, contra o Brasiliense. Devido aos jogos da Copa América, o confronto será disputado no estádio da Boca do Jacaré, o Serejão, em Brasília, a partir das 15h30min da próxima quinta-feira.

No jogo de ida, o Tricolor venceu o Brasiliense, por 2 a 0, na Arena. Desta forma, pode perder por até 1 a 0 que classifica para as oitavas.

Renovação

O Grêmio renovou o contrato com o volante Jhonata Varela. O jogador chegou ao Tricolor para a categoria Sub-17, no ano de 2017, e renovou até o final de 2023. Já foi utilizado em quatro partidas no elenco profissional, sendo o seu último jogo realizado contra o La Equidad-COL, no Equador, pela Conmebol Sul-Americana.

