Douglas Costa negocia rescisão com a Juventus para acertar com o Grêmio

publicidade

Desejo do Grêmio desde o começo da temporada, o meia-atacante Douglas Costa estaria negociando com a Juventus, com quem tem contrato até o final de 2022, sua rescisão contratual para acertar com o Tricolor e reforçar a equipe do técnico Tiago Nunes. A informação é do repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba.

Douglas Costa agitou a torcida hoje. A informação é que ele conversou com a direção da Juventus e estão negociando a rescisão do contrato. Assim que isso ocorrer, ele assina com o Grêmio.@FutebolGuaiba https://t.co/qJwkangDr9 — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) April 26, 2021

Emprestado ao Bayern de Munique até a metade da temporada e sem perspectiva de ser aproveitado na Itália, o jogador fez uma postagem enigmática em seu Twitter na tarde desta segunda-feira. "Eu conto ou vocês contam?", publicou. A mensagem acendeu nos torcedores a expectativa por uma acerto que vem sendo alimentado desde o mês de março.

Eu conto ? Ou vocês contam?⚡️ — Douglas Costa (@douglascosta) April 26, 2021

Gremista, o jogador nunca escondeu seu desejo de voltar ao Grêmio e "subiu" o tom nas manifestações nesta nova temporada. No dia 30 de março, em entrevista para um canal no Youtube, o meia reiterou que “mais fatores pesam para o sim” quando o tema é sua volta para Porto Alegre.

“Tem que ser um passo bem pensado. Meu contrato de um ano ainda com a Juventus é alto. Tenho que voltar para lá, ver como as coisas funcionam e aí sim dar um outro passo. Tudo mostra que as coisas são propícias. Tem pessoas que eu gosto lá, tem minha família, tem a chance de retornar para a Seleção Brasileira. Tem muitos fatores que pesam mais para o 'sim' que para o 'não'”, afirmou em live com Alê Oliveira.

Ídolo e ex-treinador do Grêmio, o técnico Renato Portaluppi chegou a telefonar para o meia-atacante e deixar claro que gostaria de contar com ele. Na avaliação do antigo comandante, Douglas Costa mostrou estar disposto a atuar pelo Tricolor. Pelo lado da diretoria, o presidente Romildo Bolzan Júnior sempre elogiou o jogador, mas reiterou a dificuldade da negociação.

Veja Também