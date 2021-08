Douglas Costa tem lesão muscular e desfalca o Grêmio

publicidade

O Grêmio confirmou, nesta quinta-feira, uma lesão muscular do atacante Douglas Costa. O jogador sentiu ainda no primeiro tempo, na derrota por 4 a 0 para o Flamengo, na Copa do Brasil. Ele deixou o campo aos 21 minutos da etapa inicial, sentindo o posterior da coxa esquerda. O Departamento Médico do clube, no entanto, não informou por quanto tempo o atacante desfalcará o clube.

A tendência é que ele seja substituído por Ferreira. Foi ele quem entrou durante a partida contra o Flamengo, já recuperado de lesão. Outra opção é o recém-contratado Campaz, que fez sua estreia também na goleada na Copa do Brasil.

O Grêmio enfrenta o Corinthians neste sábado, às 21h, na Arena, em jogo válido pela 18ª rodada do Brasileirão. O jogo de volta acontece diante do Flamengo acontece dia 15 de setembro, às 21h30min, no Maracanã.

