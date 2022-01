Douglas Costa tem situação indefinida e permanência no Grêmio depende de renegociação salarial

publicidade

Em crise com a torcida tricolor, com um salário fora dos padrões para a Série B e na mira de outros clubes, o atacante Douglas Costa tem sua situação indefinida. Porém, manifestou à direção o seu interesse em permanecer na Arena. Segundo o presidente Romildo Bolzan Júnior, ele quer ficar no Grêmio, e o Grêmio quer que ele fique.

Para que Douglas defenda o Tricolor em 2022, porém, seria necessária uma adaptação salarial. A folha mensal do Grêmio em 2021 era de quase R$ 15 milhões, e o objetivo da direção é reduzir pelo menos para a metade. Os vencimentos do camisa 10, somando salários e bonificações, ficam próximos de R$ 1,2 milhão mensais, um valor totalmente fora dos planos.

Douglas Costa pertence à Juventus e tem empréstimo com o Grêmio em vigor até a metade deste ano, com obrigações que o clube precisa cumprir. Mesmo assim, Romildo diz que o contrato precisará ser revisto para que ele continue. O jogador interessa a clubes do Catar e da MLS (liga dos Estados Unidos), além de Atlético Mineiro e São Paulo. Em caso de oferta concreta, o Grêmio deverá liberá-lo.

