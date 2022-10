Em Porto Alegre, torcedores comemoram volta do Grêmio à elite do futebol

publicidade

O torcedor gremista não faz questão de conter a emoção. Seja no choro, no grito ou no abraço. O feito Tricolor deste domingo – uma goleada de 3 a 0 sobre o Náutico, este já matematicamente rebaixado – levou o Grêmio de volta à elite do futebol. No Brechó do Futebol, tradicional bar que reúne torcedores de todas as camisas, foram 90 minutos de tensão frente aos lances transmitidos por uma televisão. Depois, a comemoração, os comentários e os pitacos para a próxima temporada.

A partida que ocorreu nos Aflitos contou com os gols de Bitello, que marcou duas vezes, e Lucas Leiva. Na vice-liderança da Série B, o Grêmio volta a entrar em campo contra o Tombense na próxima sexta-feira, às 21h, em Muriaé (MG).