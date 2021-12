Empresário nega interesse do Grêmio no zagueiro Manoel

publicidade

* Com informações do repórter Rafael Pfeiffer

O empresário do zagueiro Manoel, Neco Cirne, negou interesse do Grêmio no defensor, de 31 anos. O jogador está no Fluminense e desperta interesse de outros clubes para a próxima temporada.

De acordo com o repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, o empresário admitiu a existência de sondagens de outros clubes. Mas foi enfático sobre o Grêmio: "Não tem nada", resumiu.

Neco Cirne, empresário de Manoel, sobre a notícia do interesse do Grêmio no zagueiro: "Não tem nada. Tem interesse de alguns clubes, mas não veio nada do Grêmio. E o Abel conta com ele no Fluminense", disse o empresário.@FutebolGuaiba — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) December 17, 2021

O Grêmio também negou a sondagem. O vice de futebol, Denis Abrahão, disse que não houve qualquer tipo de contato do Tricolor pelo atleta.

Com a chegada de Abel Braga, a saída de Manoel torna-se mais improvável. O treinador pretende utilizar o jogador na disputa da temporada 2022, em um ano no qual o Fluminense disputará a fase prévia da Libertadores.

A zaga é um dos setores que mais preocupa a direção para a Série B. Geromel recém voltou de lesão, e Kannemann deve retornar apenas em março. Ruan foi vendido ao Sassuolo e Rodrigues deve continuar, mesmo com as sondagens.

Manoel fez 21 jogos com a camisa do Fluminense na temporada 2021, marcando 3 gols. E não foi titular na campanha do Brasileirão. Dos 12 jogos que fez na competição, apenas em oito iniciou a partida.

Veja Também