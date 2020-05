Everton desconversa sobre negociação e fala em seguir vestindo manto do Grêmio

publicidade

Everton quer seguir honrado a camisa do Grêmio, enquanto for possível. A frase foi dita nesta quinta-feira em entrevista para assessoria de imprensa do Tricolor. Ao ser questionado sobre como está a cabeça com a possibilidade de deixar o clube na janela europeia, o atacante evitou projetar o futuro, mas assegurou que seguirá dando o máximo dentro de campo pelo clube.

“Quero fazer parte da história do Grêmio, como já venho fazendo. Para mim, é um prazer vestir essa camisa. Enquanto puder vestir, vou honrando esse manto”, afirmou.

O atacante do Grêmio e da Seleção Brasileira falou também sobre a mudança definida pela Fifa em relação ao aumento de substituições de duas para cinco. “É diferente. Creio que muda muito na dinâmica da partida. Os técnicos poderão mudar quase meio time e acredito que o jogo pode ficar ainda mais dinâmico nos minutos finais, podendo ocorrer mais gols. É o período em que os jogadores estão mais cansados e o técnico poderá mexer na equipe”, ressaltou.

Cebolinha ressaltou que a nova camiseta do Grêmio é ainda mais bonita quando vista de perto. Para ele, a possibilidade de voltar a vestir o uniforne tricolor deu novo ânimo depois de três semanas de exercícios físicos.

“Camisa muito bonita. Ficamos felizes de voltar a vestir esse manto. Infelizmente, nesta situação, mas logo estaremos na Arena representando essa camisa que é muito pesada”, declarou.

O Grêmio volta aos treinamentos no período da tarde. O Gauchão deve voltar a ser disputado na segunda quinzena de julho ou início de agosto.