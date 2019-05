Everton prega humildade e avalia que Grêmio achou que ia "passar por cima de todos"

publicidade

O atacante Everton tem sido a válvula de escape do Grêmio na temporada. Artilheiro do time no ano, ele disse estar feliz por seu desempenho, que lhe rendeu uma convocação para a Copa América. No entanto, reconheceu que coletivamente o time tem deixado a desejar. E fez o diagnóstico do que pode estar prejudicando a equipe: excesso de confiança. “O Brasileirão é um campeonato muito difícil e alguns jogos fora de casa sofremos um pouco por achar que a equipe adversária fosse inferior a nossa. Em alguns momentos, a gente pode ter deixado a desejar, achando que vamos passar por cima de tudo mundo. O futebol não é assim", reconheceu o camisa 11.

Everton alertou que as equipes que enfrentam o Tricolor atuam com alto nível de concentração. É justamente o que falta para sua Grêmio, avalia. "Muitas vezes você acaba entrando com excesso de confiança. Que vai ganhar uma partida a qualquer momento. Não pode entrar assim. As equipes têm nos estudado bastante. Temos que estar mais concentrados, principalmente no início das partidas", disse.

Outro destaque na temporada, o meia Matheus Henrique concordou. "Nos últimos jogos do Brasileiro deixamos a desejar. Contra o Santos e Ceará tomamos dois gols no início e só depois a gente foi acordar. Os últimos resultados não foram de acordo com o que a gente esperava, mas sabemos da força do nosso grupo. Só a gente pode dar a volta por cima, assim como aconteceu na Libertadores", comentou.

Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, o Tricolor enfrenta o Juventude pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no estádio Alfredo Jaconi. No último confronto entre as equipes em Caxias do Sul, o time de Renato Portaluppi aplicou um 6 a 0 no jogo de ia das quartas de final do Campeonato Gaúcho. Matheus lembra que era outro torneio, mas acredita que o fato pesará como uma motivação para o time da Serra. "Tenho certeza que eles entrarão com outro espírito, ainda mais por esse resultado. Sabemos que vai ser difícil e temos de entrar ligados", ponderou.

Everton, também planeja um duelo complicado. "Não tive a oportunidade de estar nesse jogo (goleada), mas acompanhei e vi que nossa equipe se comportou muito bem. Espero que a gente tenha essa mesma concentração, esse mesmo foco em saber que é mais um jogo difícil. A equipe deles vem bem diferente, de jogos bons na série C e essa classificação, que dá confiança", destacou.