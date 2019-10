Everton projeta Gre-Nal e CSA para Grêmio confirmar volta da boa fase na Arena

publicidade

Após sair atrás no placar, o Grêmio lutou e conseguiu vencer o Vasco no estádio de São Januário, nessa quarta-feira à noite, por 3 a 1. Everton, principal destaque do Tricolor na virada sobre o Gigante da Colina, projetou o crescimento do time na tabela do Brasileirão com as duas próximas partidas em casa. A primeira delas será o Gre-Nal, agendado para o próximo domingo, às 18h, na Arena.

"Depois dessa boa vitória sobre o Vasco, temos duas partidas em casa para confirmar essa boa fase e para seguirmos na briga por uma vaga na fase de grupos da Libertadores de 2020. Que a gente possa fazer dois grandes jogos com a ajuda de nossa torcida", disse o atacante, autor de um gol.

Everton falou também da "dura" dada pelo técnico Renato Portaluppi no intervalo, que foi determinante para a virada. "Uma vitória como essa é importante para voltarmos ao G6. Foi uma partida muito difícil, ainda mais que o Vasco vinha em uma crescente na competição. No intervalo, o professor Renato pediu mais atenção no segundo tempo e graças a Deus, com confiança e muita concentração, conseguimos voltar e virar o jogo. Isso só prova a confiança que ele tem no grupo, quando ele fala com essa certeza é porque confia no nosso grupo."

Everton fez questão de homenagear seu filho Pedro, que nasceu esta semana, com o gol marcado. "O Pedro chegou dando sorte. Falei para minha família que iria fazer um gol para ele. Graças a Deus fui honrado. Esse gol também vai para a minha esposa e para minha filha, que torcem bastante por mim."