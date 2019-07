Everton se reapresenta nesta segunda-feira para retomar trabalhos no Grêmio

publicidade

O artilheiro da Copa América, Everton, irá se reapresentar ao Grêmio nesta segunda-feira à tarde. A informação foi confirmada pelo presidente Romildo Bolzan Júnior e pelo próprio jogador. Depois de participar do nono título da competição de Seleções, o foco do atacante retorna para as disputas da Copa do Brasil, na quarta-feira, Brasileirão, no final de semana, e Copa Libertadores, no dia 25.

Entretanto, pelo bom rendimento na Seleção Brasileira e por tudo que fez no Grêmio nos últimos anos, o jogador não sabe como será o seu futuro. Segundo informações da diretoria do Tricolor, não há nenhuma proposta por nenhum atleta do clube, neste momento.

Se chegarem, o prazo para o fechamento de uma negociação varia de acordo com os países dos clubes interessados. Se for vendido para clubes ingleses, o Tricolor e seus representantes terão 31 dias a partir de hoje até o fechamento da janela, que ocorre no dia 8 de agosto.

Mercados como Espanha, França e Alemanha fecham a entrada de jogadores nos países a partir do dia 2 de setembro. Ou seja, negociações ainda terão 56 dias até o encerramento. Já para Portugal ainda restam 76 dias, já que a janela encerra no dia 22 de setembro.

Enquanto o destino de Everton não é definido, o melhor jogador da final da principal competição de seleções do continente se prepara para mais uma “batalha” com a camisa tricolor. “Quando você se destaca, acaba atraindo olhares dos grandes clubes europeus e, com isso, acaba ficando mais iminente (a saída). Pedi para os meus representantes não repassarem nada sobre interesses. Você acaba vendo rumores, mas ainda sou jogador do Grêmio. Vou me apresentar na segunda-feira e na quarta teremos uma batalha muito difícil”, revelou Everton em entrevista para o canal Esporte Interativo.

O Tricolor se reapresenta às 15h, quando realizará um treino com uma parte fechada para a imprensa. Após a atividade, o grupo de Renato Portaluppi inicia a concentração para enfrentar o Bahia, na quarta-feira, às 19h15min, na Arena. A partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil está marcada para o dia 17, no mesmo horário, na Arena Fonte Nova.