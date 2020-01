Everton se torna maior artilheiro da Arena e garante que fica no Grêmio

publicidade

O atacante Everton foi o grande nome da vitória do Grêmio sobre o São José, por 2 a 1, de virada, na noite desta quinta-feira, na Arena. E os dois gols que ajudaram o Tricolor a construir o placar foram ainda mais especiais: ele ultrapassou Luan e atingiu a artilharia isolada da Arena, tornando-se o maior goleador do novo estádio Tricolor, com 42 gols.

Após a partida, e muito perto do fechamento da janela europeia, nesta sexta-feira, o atacante assegurou sua permanência no Grêmio para a temporada. Disse que o planejamento é pela permanência, ao falar que segue sonhando em ajudar o Grêmio. "Quero ficar e entrar para a história do clube", resumiu.

O atacante classificou como um jogo de "dois tempos distintos", mas elogiou a capacidade do time em crescer dentro da partida. "Precisávamos arriscar mais. Conseguimos fazer essa pressão, e a vitória dá confiança", citou.

Já o zagueiro David Braz lamentou ter saído atrás no placar, ao citar que a equipe não pode sofrer gols da forma como sofreu. Comentou, ainda, a lesão sofrida pelo companheiro de zaga, Kannemann, que deixou a equipe no primeiro tempo, com dores no pé esquerdo. "Vamos torcer para que não seja nada. É um jogador importante do elenco", frisou.

Apesar de sair atrás no placar, o meia Alisson deu parabéns ao grupo, que voltou "ligado" no segundo tempo. Destacou, ainda, o entrosamento com Victor Ferraz, que também atua no setor direito. "Fizemos várias jogadas de linha de fundo e cruzamento, estamos entrosados", comemorou.

O Grêmio volta a campo na próxima segunda-feira, às 20h, para enfrentar o Esportivo, na Arena. A partida é válida pela quarta e penúltima rodada da primeira fase do Gauchão.