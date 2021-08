Ex-presidentes se reúnem com direção para debater situação do Grêmio

publicidade

O conselho de administração do Grêmio, representado por Romildo Bolzan e o vice do Conselho Deliberativo, Alexandre Bugin, se reuniram com o conselho consultivo para debater a situação do clube. Fazem parte do grupo ex-mandatários e ex-presidentes do conselho deliberativo.

Entre os presentes, estiveram Duda Kroeff, Flavio Obino, José Alberto Guerreiro, Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo, e Paulo Odone, entre outros.

Na pauta, a situação delicada do clube na temporada. Apesar da classificação na Copa do Brasil, com triunfo sobre o Vitória nesta terça-feira, o Grêmio é o vice-lanterna do Brasileirão, com apenas um resultado positivo em 12 jogos.

Dentro de campo, o Tricolor busca reação justamente contra o lanterna, a Chapecoense, na segunda-feira, às 20h. A partida, válida pela 15ª rodada do Brasileirão, acontece na Arena.

