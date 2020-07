Federação Gaúcha de Futebol confirma jogo do Grêmio em Eldorado do Sul

publicidade

Ajustando-se às liberações das prefeituras pela Covid-19, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) passou a informar os horários e sedes das partidas do Gauchão 2020 rodada a rodada. Nesta sexta-feira, a entidade confirmou a realização de todos os jogos da 5° rodada do segundo turno do estadual, entre eles, o confronto entre Grêmio e Ypiranga, que estava com local indefinido e será disputado no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Desde quarta-feira, após o Gre-Nal, quando soube que não poderia sediar seus jogos em Caxias do Sul, o Grêmio trabalhava com a possibilidade de mandar as partidas restantes do estadual no CT de suas categorias de base, em Eldorado do Sul. Com a aprovação da FGF e das autoridades municipais, a decisão foi sacramentada.

Para se adaptar ao local, a equipe do Grêmio realizou uma atividade no CT Hélio Dourado, no final desta tarde, preparando-se para a partida do próximo domingo.