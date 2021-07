Felipão é apresentado ao grupo do Grêmio e acerta posicionamento em treino antes do Gre-Nal

publicidade

O técnico Felipão iniciou na sexta-feira pela manhã a sua quarta passagem pelo Grêmio e comandou um treino no Centro de Treinamentos presidente Luiz Carvalho. Antes de levar o grupo para o gramado, Luiz Felipe Scolari foi apresentado ao elenco e conversou com os novos comandados.

Durante 25 minutos, segundo informações do Grêmio, ele expôs as suas ideias e objetivos para retirar a equipe da zona de rebaixamento do Brasileirão e também para as disputas da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil. Após o bate papo, Felipão e seus auxiliares iniciaram o trabalho em um dos campos do CT.

Felipão conversou com os jogadores do Grêmio antes do primeiro treino após o retorno ao clube - Foto: Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação / CP

Na parte inicial, o técnico e seus auxiliares comandaram um treino tático. Nele, Felipão fez ajustes de posicionamento dos jogadores no esquema que utilizará no Gre-Nal de sábado e explicou como quer que a equipe atue. Na sequência, o auxiliar técnico Paulo Turra, acompanhado de Thiago Gomes e Carlos Pracidelli, comandaram mais uma atividade tática, mas, desta vez, em campo reduzido.

Antes de encerrar o treino, a comissão posicionou os jogadores no gramado e exercitou jogadas de bola parada ofensiva e defensiva. Após o trabalho, o elenco iniciou a concentração para o Clássico.

O Grêmio enfrenta o Inter no sábado, às 16h30min, na Arena, em jogo válido pela 11ª rodada do Brasileirão. O Tricolor vive uma situação incômoda, já que é o laterna da competição com dois pontos obtidos em 24 disputados. O tradicional adversário também passa por momento ruim, é o 14º com 10 pontos em 30 disputados.

Veja Também