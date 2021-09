Felipão admite atuação "muito ruim" do Grêmio no primeiro tempo diante do Athletico-PR

publicidade

O treinador do Grêmio, Luiz Felipe Scolari, reconheceu a atuação ruim da equipe na noite deste domingo. Segundo ele, especialmente no primeiro tempo, o time atuou mal na derrota por 4 a 2 diante do Athletico-PR, em Curitiba.

De acordo com ele, o time não conseguiu aproveitar os espaços nas costas do adversários, e deixou muito tempo o Athletico-PR com a bola na etapa inicial. "Tivemos uma atuação muito ruim no primeiro tempo. Foram erros que não cometemos em outros jogos", avaliou.

De acordo com ele, a equipe precisa buscar um equilíbrio, e corrigir detalhes. Admitiu, ainda, que não irá modificar a equipe a cada nova derrota sofrida. "Se eu tenho que mudar a todo momento, quando vai mal, é porque não tenho sequência. Vamos trabalhar durante a semana, algumas coisas precisam ser corrigidas", reconheceu.

Ele também explicou a ausência de Campaz, que mais uma vez foi preterido por outros nomes e não entrou na partida: "Vai depender daquilo que buscamos dentro da partida. Se vamos tentar ser ofensivos, ou não. Ele tem possibilidade de entrar no início ou durante o jogo, e está trabalhando para isso", resumiu.

O Grêmio volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Sport, às 20h30min. A partida, válida pela 23ª rodada do Brasileirão, acontece na Arena.