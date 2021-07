Felipão aparece no BID da CBF e está liberado para comandar o Grêmio no Gre-Nal

publicidade

O nome do técnico Luiz Felipe Scolari apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol na manhã desta sexta-feira e está inscrito para trabalhar nas competições oficiais que o Grêmio ainda tem na temporada 2021: Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Com isso, Felipão poderá comandar o Tricolor no Gre-Nal de Sábado, na Arena.

O treinador foi anunciado após a derrota para o Palmeiras, no Allianz Parque, na última quarta-feira, na vaga de Tiago Nunes. Como a delegação ficou em São Paulo e treinou no Centro de Treinamentos do São Paulo, Felipão terá apenas o trabalho desta sexta-feira para preparar a equipe para o Clássico válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A tarefa de Scolari é acabar com a série de oito jogos sem vitória, com apenas dois pontos conquistados em 24 disputados no principal certame nacional. O Gre-Nal está marcado para sábado, às 16h30min, na Arena. O Grêmio é o lanterna do Brasileirão e o tradicional adversário é o 14° com 10 pontos em 30 disputados.

