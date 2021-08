Felipão aprimora movimentos ofensivos e trabalha posicionamento defensivo do Grêmio

publicidade

O técnico Luiz Felipe Scolari aproveitou a véspera da partida contra o Cuiabá para trabalhar taticamente com a equipe do Grêmio que deve iniciar o jogo de quarta-feira. No Centro de Treinamentos presidente Luiz Carvalho, nesta terça, o treinador orientou atividades para ajustar detalhes que considera importante para o Tricolor voltar a vencer no Brasileirão.

Na primeira parte do trabalho, Felipão deu atenção especial para a movimentação ofensiva da equipe. Na sequência, o foco foi no posicionamento defensivo, em especial, nas bolas paradas. Antes de encerrar a atividade, os jogadores exercitaram finalizações, cobranças de faltas e penalidades.

Paulo Miranda e Rodrigues disputam a vaga de Pedro Geromel, suspenso com o terceiro cartão amarelo. Kannemann não joga desde a derrota para a LDU, no dia 20 de julho, quando deixou o campo com uma pancada no joelho e não foi convocado para o jogo. O argentino seguirá em Porto Alegre realizando tratamento médico.

Com as más atuações de Bruno Cortez, Diogo Barbosa e com Guilherme Guedes lesionado, Felipão pode improvisar Rafinha na lateral esquerda. O volante paraguaio Mathias Villasanti fica à disposição e pode começar a partida, já que está inscrito e vem com ritmo de jogo. Neste caso, Lucas Silva deixaria o time.

O experiente Maicon também é opção para o meio de campo e pode atuar na vaga de Jean Pyerre, que segue sem dar a resposta esperada e pode ceder a vaga de titular no confronto direto com o Cuiabá.

O Grêmio viaja a partir das 15h15min para o Mato Grosso. O jogo adiado da 5ª rodada do Brasileirão contra o Cuiabá está marcado para quarta-feira, às 19h, na Arena Pantanal. O clube mato-grossense é o 16º colocado, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, com 17 pontos em 15 jogos. Já o tricolor é o 19° com 10, em 14 compromissos disputados.

