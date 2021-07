Felipão deve alterar esquema do Grêmio para duelo diante do América-MG

publicidade

O técnico Luiz Felipe Scolari deve alterar o esquema tático do Grêmio para o confronto diante do América-MG, pelo Brasileirão, no fim de semana. O time deve ir a campo em um 3-5-2, diferente do 4-5-1 escalado desde a era Renato.

O técnico Felipão não terá os zagueiros titulares para a partida. Assim, a nova defesa deve ser formada por Paulo Miranda, Ruan e Rodrigues.

Para a troca de esquema, o jogador sacrificado deve ser Leo Pereira. O jogador teve atuação ruim na derrota de virada para a LDU por 2 a 1. Quando a partida estava 1 a 0, desperdiçou chance clara na cara do goleiro.

Outra novidade pedida há muito pela torcida também vai aparecer. Guilherme Guedes deve ser titular na ala esquerda, já que Cortez e Diogo Barbosa seguem contestados. Na direita, Vanderson é o titular.

Assim, o Grêmio deve ir a campo com Chapecó; Ruan, Rodrigues e Paulo Miranda; Vanderson, Fernando Henrique, Victor Bobsin, Jean Pyerre e Guilherme Guedes; Alisson e Diego Souza.

O Grêmio enfrenta o América-MG neste sábado, às 17h, pelo Brasileirão. A partida, válida pela 13ª rodada do Brasileirão, acontece na Arena.

