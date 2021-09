Felipão garante que Douglas Costa desfalca o Grêmio diante do Flamengo pelo Brasileirão

publicidade

O técnico Luiz Felipe Scolari garantiu que Douglas Costa segue fora do time do Grêmio. O jogador vem sendo ausência e não esteve, mais uma vez, à disposição do treinador na derrota por 2 a 0 para o Flamengo, que confirmou a eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil.

O treinador explicou algumas opções feitas em partida que colocou uma espécie de time misto. Everton Cardoso, por exemplo, foi elogiado. Ele entrou nos minutos finais. Geromel segue fora, assim como o atacante. "Não tem condições de jogo", resumiu, sobre Douglas Costa.

Felipão também explicou a ausência de Campaz. Jonatha Robert e Leo Pereira atuaram abertos pelas pontas e, mais uma vez, ficaram abaixo do esperado. Mas o treinador acredita que o recém-chegado precisa se adaptar ao futebol brasileiro. "Precisa introduzir algumas coisas na marcação. Vamos mostar como aplicar, e utilizaremos o jogador de acordo com aquilo que pretendemos, nos jogos que temos pela frente", frisou.

O treinador evitou entrar em polêmicas a respeito do possível adiamento da rodada do Campeonato Brasileiro. Os clubes esperam a cassação da liminar para público para o jogo do Flamengo no Maracanã e, caso isso não aconteça, ameaçam não entrar em campo. "Não vou emitir a minha opinião. A direção não falou nada a respeito. A única coisa que sei é que tenho que trabalhar e preparar meus jogadores para que estejam prontos para o jogo de domingo", destacou.

Com a eliminação, o Grêmio concentra todas as suas atenções para fugir do rebaixamento. Caso a rodada do fim de semana seja realizada, o Tricolor enfrenta novamente a equipe carioca, no Maracanã, no domingo, às 20h30min, em jogo válido pela 21ª rodada do Brasileirão.