Felipão inicia hoje no Grêmio desafio do tamanho de sua biografia

publicidade

Luiz Felipe Scolari inicia nesta sexta-feira a sua quarta passagem como técnico do Grêmio. Multicampeão pelo clube na década de 90 – incluindo os títulos da Libertadores da América, Brasileirão e Copa do Brasil –, campeão da Copa do Mundo de 2002 com a Seleção Brasileira, entre outros feitos com clubes e seleções, Felipão estará diante de um dos maiores desafios de sua exitosa carreira. A missão agora é outra. Acostumado a levantar troféus por onde passa, o treinador terá como objetivo imediato dar início a uma arrancada para tirar o Grêmio da lanterna do Campeonato Brasileiro.

Veja Também

A apresentação oficial do novo técnico ocorrerá após o treino de hoje pela manhã no CT Luiz Carvalho. Aliás, o primeiro e único trabalho de Felipão com o grupo de jogadores antes do clássico Gre-Nal deste sábado, na Arena. A última vez em que comandou o Grêmio foi entre os anos de 2014 e 2015. Ou seja, o início da gestão Romildo Bolzan Júnior teve Felipão na casamata. Com o mandato por encerrar em 2022, a tendência é que Bolzan feche o seu ciclo na presidência com o mesmo treinador, já que Felipão assinará contrato até dezembro do próximo ano.

A gestão de Bolzan sempre se caracterizou pelas raras trocas de treinadores. Renato Portaluppi, por exemplo, permaneceu por quase quatro anos no cargo. Porém, em 2021 as coisas mudaram. O Grêmio vai para o seu terceiro treinador no ano. Começou com Renato Portaluppi, passou por Tiago Nunes e agora chega em Luiz Felipe Scolari. “Ele está com uma vontade juvenil de trabalhar e isso me chamou muito a atenção”, revelou o vice de futebol do Grêmio, Marcos Herrmann.

O conhecimento do clube pesou para a decisão do Conselho de Administração. Mas não só isso. O perfil disciplinador e o respeito que um treinador de tamanha repercussão impõe ao vestiário foram fatores predominantes para a escolha por Felipão. O clube aposta em mais um ídolo da torcida no momento de crise. O treinador terá autonomia para executar as mudanças que julgar necessárias no grupo de jogadores. Paulo Turra e Carlos Pracidelli serão os auxiliares.

Thiago Gomes, que na quarta-feira comandou o Grêmio na derrota para o Palmeiras e até então era o técnico do time de transição, passa a ser auxiliar técnico permanente no profissional. Foi dada a largada para a “nova era Felipão” no Grêmio.