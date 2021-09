Felipão projeta busca por Grêmio equilibrado para sair da zona de rebaixamento

publicidade

Além de admitir que o Grêmio esteve abaixo daquilo que pode fazer diante do Athletico-PR, o técnico Luiz Felipe Scolari mencionou que percebeu uma equipe animicamente fragilizada e disse que a sua luta é por ter uma equipe equilibrada.

"Não tem nada resolvido, mas quero lembrar apenas que a nossa saída da zona de rebaixamento não será fácil. Provavelmente, com as atuações que temos feito, encarando uma outra dificuldade e tentando corrigi-la, nós vamos conseguir os pontos necessários para sair lá de baixo. Nós já tivemos atuações que nos dão mais segurança, mas precisamos ser equilibrados até o fim. Se formos equilibrados, saímos. Se não formos e fizermos aquilo que o torcedor acha que tem que ser feito, que é ganhar um jogo de 5 a 0, a coisa não vai funcionar. Nós temos de fazer atuações corretas", salientou.

E dentro da ideia da busca pelo equilíbrio, Felipão não acredita que a equipe tenha se perdido quando a formação com três volantes foi descaracterizada. "A grande questão é que tem dias que as coisas não funcionam. Não é a mesma desculpa do técnico anterior, mas é uma coisa que acontece mesmo. A diferença é que com dois meias fizemos dois gols, mas tomamos outros dois. Precisamos equilibrar, e a partir disso, vamos pensar de acordo com o que temos e com o que o grupo nos dá", justificou.

Felipão comentou que o adversário do Grêmio não é o Flamengo e não adianta fazer comparações com o que aconteceu nos últimos confrontos entre as duas equipes. "O Flamengo não é o nosso único adversário. Todos têm alguma qualificação. Neste momento, igualamos as nossas atuações com algumas equipes porque saímos em desvantagem. A torcida tem que conviver com essa parte de dificuldade. Nós temos de passar por isso para poder respirar melhor ali adiante", projetou.