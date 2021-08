Felipão quer Copa do Brasil "fora do pensamento" e pede foco no Brasileirão

publicidade

Bastante abatido, o técnico Felipão quer que o Grêmio vire a página o mais rápido possível, com a Copa do Brasil "fora do pensamento", e foco total no Brasileirão. Na noite desta quarta-feira, a equipe foi goleada por 4 a 0 para o Flamengo na Arena e está praticamente eliminada da competição.

Na avaliação do treinador, o gol do Flamengo que abriu o placar foi determinante, após um bom primeiro tempo. "Foi determinante para o psicológico. Deixamos a desejar. Temos que tirar isso do pensamento e voltar ao foco, que é vencer no Brasileirão", citou.

O treinador admitiu sua responsabilidade de culpa na goleada. Após um bom primeiro tempo, o Tricolor piorou com um a mais e, após o gol, Felipão empilhou atacantes, abrindo mão dos volantes e da marcação. "Eu que escalei, eu que troquei. Se existe um culpado, sou eu. Faço as minhas escolhas, e assumo responsabiliade. As mudanças não ocorreram com a situação que eu imaginei", admitiu.

Questionado sobre a lesão de Douglas Costa, o técnico disse não saber a gravidade da lesão. O jogador deixou o campo ainda no primeiro tempo para a entrada de Ferreira, que voltou após um período parado. "Para o jogo de sábado, ele está fora. Não sei nos demais jogos. Temos que ver a extensão do problema, quando for reavaliado", frisou.

No sábado, o Grêmio enfrenta o Corinthians, na Arena, às 21h, em jogo válido pela 18ª rodada do Brasileirão. O confronto de volta contra o Flamengo, pelas quartas de final da Copa do Brasil, acontece no dia 15 de setembro, às 21h30min.

