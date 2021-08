Felipão revela reunião com diretores do Grêmio para tratar de reforços

publicidade

Logo após vencer o Vitória-BA, por 1 a 0, pela Copa do Brasil, na Arena, o técnico Luiz Felipe Scolari revelou que sentou com os dirigentes do Grêmio para tratar de contratações. Sem a possibilidade de contratar a maioria dos jogadores do mercado interno, pois aqueles que fizeram sete jogos no Campeonato Brasileiro não podem ser inscritos na competição, o foco é o mercado do exterior. Porém, o treinador destacou que estes atletas necessitam de um tempo para se adaptar a realidade do futebol nacional.

“Acabamos de fazer uma reunião e falamos sobre prioridades. (…) Jogadores poderão chegar na medida que tivermos a oportunidade de fazer alguma contratação. Há 30 minutos a direção solicitou o que é que precisamos fazer. Vamos atrás, mas não é de um dia para o outro”, revelou. “Não é fácil, pois jogadores que estão fora do país precisam de 15 a 20 dias para chegar e ser inscrito. Depois mais uns dois ou três meses para se adaptar. Temos que pensar nisso. Não é pegar o dinheiro e ir comprar como se fosse uma fruta em um mercado”.

Felipão elogiou a contratação de Borja, mas destacou que o desejo principal, no momento, é que os lesionados sejam liberados pelo departamento médico. Para isso, apesar da folga para o elenco, aqueles que se recuperam de problemas físicos seguirão realizando tratamento. Diego Souza, Ferreira, que está deixando o Grêmio, Rafinha, Douglas Costa, Maicon, Kannemann, Churín, Pinares e Leo Gomes estão entregues aos médicos.

“Borja é uma das soluções. Ajuda, mas o que vai nos mais ajudar são os jogadores que estão no departamento médico e que tenhamos, em até 20 dias, todos à disposição. Esses são os principais reforços que vou receber”, afirmou o técnico.

Maicon treina com o elenco e está praticamente recuperado da lesão na panturrilha direita. Douglas Costa está próximo de retornar aos trabalhos, após um desconforto muscular. Já Kannemann sofreu uma pancada no joelho e está sendo avaliado diariamente.

O elenco gremista ganhou folga nesta quarta-feira e se reapresenta na quinta-feira às 15h. O Grêmio é o penúltimo colocado do Brasileiro, com sete pontos e dois jogos a menos que os concorrentes do Z4.

O Cuiabá, com 13, é o primeiro fora da zona de rebaixamento. O próximo desafio é diante do lanterna Chapecoense, em jogo marcado para segunda-feira, às 20h, na Arena do Grêmio.

Veja Também