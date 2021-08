Felipão tem dor de cabeça "boa" com disputa entre Chapecó e Brenno

publicidade

Se em alguns setores do time o Grêmio sofre com a carência de bons jogadores, como na lateral esquerda e na criação do meio-campo, na posição de goleiro a dor de cabeça para Luiz Felipe Scolari é outra.

Gabriel Chapecó assumiu a titularidade com a ida de Brenno para os Jogos Olímpicos e colecionou atuações seguras e grandes defesas. Com a volta do antigo titular, a disputa entre os dois está aberta.

Felipão disse após a vitória sobre a Chapecoense que iria conversar com o preparador de goleiros, Mauri Lima, para chegar a uma decisão se mantém Chapecó ou promove o retorno de Brenno.

Para o jogo no Morumbi, o treinador espera pela regularização do volante Mathias Villasanti, que pode fazer sua estreia. Kannemann é o único dos lesionados que deve retornar. Depois de encarar o São Paulo, o Grêmio enfrenta o Cuiabá, quarta-feira, também fora de casa. Dois confrontos diretos para tentar escapar do Z-4.