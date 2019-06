Felipe Vizeu admite oscilações desde chegada ao Grêmio

publicidade

A interrupção do Campeonato Brasileiro, para a disputa da Copa América, veio em boa hora para Felipe Vizeu. Sem um período de férias completas nos últimos dois anos, o atacante do Grêmio acredita que a folga e o período de treinos podem ajudar a melhorar o seu rendimento, que na sua avaliação oscilou no início da competição.

"Fiquei dois anos sem folga e isto tinha dado uma cansada. Essa parada foi importante para mim. Sem dúvida, o foco é para que a gente volte muito melhor", disse Vizeu, nesta quarta-feira. "Estou em grande trabalho, em um processo muito bom e é claro que às vezes a gente dá uma oscilada, é normal do atleta. Se aconteceu de dar uma oscilada ou outra, tenho certeza de que com este descanso vamos melhorar o mais rápido possível".

Vizeu teve pouco descanso nos últimos dois anos porque trocou o Flamengo pela Udinese no ano passado. E, no início da temporada brasileira, fez o seu retorno ao Brasil. Ele chegou ao Grêmio em janeiro, por empréstimo. "A força é do grupo, que é grande e tem me motivado bastante a cada dia, assim como o professor e toda comissão têm me dado confiança. Os torcedores também".

Neste período de intertemporada, Vizeu também conseguiu descansar a parte mental, após as seguidas mudanças em sua vida nos últimos anos. "Nem sempre é a parte física, mas a mental também. A nossa profissão exige muita cobrança, ainda mais na minha posição que tem que marcar gols e decidir partidas. Essa parada foi boa por isso. Meu filho nasceu faz 22 dias e é uma força ainda maior".

O atacante fez as declarações após treino físico sob forte frio, em Viamão, no interior do Rio Grande do Sul. Os termômetros durante a atividade realizada na manhã desta quarta-feira marcavam menos de 10 graus. Os jogadores treinaram com camisas de manga longa, luvas e até gorros.