Ferreira é opção para Roger em jogo do Grêmio contra o Bahia

O Grêmio fez novo treino neste domingo e na preparação, a novidade foi Ferreira, que realizou as atividades com os outros integrantes do time. De acordo com informações do repórter da Rádio Guaíba, Marcelo Salzano, o jogador poderá ser relacionado para a partida contra o Bahia, no próximo domingo, pela Série B do Brasileirão.

Ferreira passou por uma cirurgia para correção de hérnia inguinal em maio. O último jogo dele foi diante do Chapecoense, em 15 de abril, pela 2ª rodada do Brasileirão.

Ao ficar no 1 a 1 contra o CSA na última quinta-feira, o Tricolor chegou ao sexto empate fora de casa em oito jogos na Série B do Brasileirão. O Grêmio conquistou apenas uma vitória — contra o Operário por 1 a 0, na 4ª rodada — e ainda foi derrota uma vez — contra o Cruzeiro por 1 a 0.

O Grêmio está no momento na 4ª colocação da Série B, logo atrás do Bahia, que anunciou hoje que Guto Ferreira não é mais o treinador do time.

*Com informações do repórter Marcelo Salzano, da Rádio Guaíba