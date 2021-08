Ferreira deve sair do Grêmio e acertar com o Atlanta United, da MLS

publicidade

* Com informações do repórter Rafael Pfeiffer

O Atlanta United, da Major League Soccer, a liga norte-americana de futebol deve pagar a multa rescisória e contratar o atacante gremista Ferreira. A negociação está fechada, e o Grêmio deve receber uma soma de 8 milhões de euros.

A saída de Ferreira estava encaminhada, já que não houve acordo pela renovação. Na semana passada, ele esteve perto do futebol árabe, com proposta de empréstimo do Al Ain. No entanto, o Tricolor recusou a proposta, e a negociação não aconteceu.

Grêmio está vendendo o atacante Ferreira para o Atlanta United dos EUA e ficará com 8 milhões de euros pelo negócio. Jogador tem que ser inscrito pelo clube americano até quinta-feira.@FutebolGuaiba — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) August 3, 2021

Lesionado, Ferreira não deve mais atuar com a camisa do Grêmio. Isso porque ele precisa ser inscrito pelo clube norte-americano até a quinta-feira.

Ferreira é jogador do Grêmio desde 2017, mas começou a ganhar espaço a partir de 2019. O atleta fez 74 jogos com a camisa do Tricolor, e marcou 16 vezes. Nesta temporada, foram 30 partidas, e 11 gols marcados.