Ferreira faz atividades específicas em treino do Grêmio

O Grêmio iniciou nesta segunda-feira a preparação para o Gre-Nal desta quarta, agendado para as 21h30min, no estádio Beira-Rio. A principal novidade do treinamento de hoje foi a presença de Ferreira, que fez treinos específicos visando o clássico válido pelo Gauchão.

O atacante, que deve estar entre os titulares no jogo contra o Inter, começou o dia longe dos gramados do CT Luiz Carvalho. Acompanhado dos atletas que fardaram no empate contra o Novo Hamburgo, Ferreira ficou na academia nas primeiras horas de trabalho.

Mais tarde, todos foram liberados dos exercícios físicos e Ferreira começou a correr ao redor dos gramados do CT. O lateral Léo Gomes, que está lesionado, também fez apenas corridas no dia de hoje. No caso do atacante, os fisioterapeutas acompanhavam cada passada do jogador, corrigindo a postura no momento da corrida.

O restante do grupo abriu a semana com uma ativdade de passe e apoio comandada pelo técnico Roger Machado. Um pequeno susto ocorreu com Benítez, que sentiu o pé esquerdo. Após a chegada dos médicos, o meia logo retornou para o treino.

*Com informações do repórter Rodrigo Ramos