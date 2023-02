FGF antecipa partida entre Grêmio e Novo Hamburgo pela 9ª rodada do Gauchão

publicidade

A Federação Gaúcha de Futebol divulgou, nesta quarta-feira, que a partida entre Grêmio e Novo Hamburgo, válida pela 9ª rodada do Gauchão, sofreu nova alteração. O confronto entre as duas equipes, na Arena, que já estava remarcado para acontecer no sábado, dia 25 de fevereiro, às 20h, foi antecipado para sexta-feira, dia 24 de fevereiro, também às 20h.

O Tricolor chega para enfrentar o Noia após empatar com o São Luiz por 0 a 0, em Ijuí. Para esse jogo, o técnico Renato Portaluppi poderá contar com Kannemann e Pepê, que retornam após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Ferreira, que foi poupado nas três rodadas, também pode ficar à disposição. Em contrapartida, Fábio segue fora por lesão muscular.

Com 22 pontos, o Grêmio é o líder da fase classificatória e já está garantido nas semifinais do Estadual. São sete vitórias e um empate em oito partidas.

