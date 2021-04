FGF muda data de partida entre Grêmio e Caxias após adiamento da Conmebol

publicidade

O adiamento da partida entre Independiente Del Valle e Grêmio pela Libertadores feito pela Conmebol provocou mudanças também no calendário do Gauchão 2021. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) informou, nesta terça-feira, que a partida antes marcada para o sábado, dia 10, sofrerá mudança de data.

Nas próximas horas, a entidade comunicará o novo dia e horário do confronto que é atrasado da primeira rodada do Estadual.

Na noite desta terça-feira, depois do governo do Equador impedir o Tricolor de treinar, a Conmebol transferiu a partida entre Grêmio e Independiente Dell Valle, que ocorreria no Equador nesta quarta-feira, para a sexta-feira, às 19h15min, no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O confronto é válido pela ida da terceira fase da Libertadores.

