Garotos decidem para o Grêmio e deixam Cruzeiro muito perto da Série B

O jogo foi, em grande parte do tempo, sonolento. Já sem objetivo na competição após a conquista da vaga à Libertadores, o Grêmio não tinha nada a ver com o drama do Cruzeiro, que luta desesperadamente para evitar seu primeiro rebaixamento na história. No entanto, os garotos do Grêmio também não se importavam com isso, e decidiram um jogo fraco tecnicamente na Arena, na noite desta quinta-feira, ao garantir 1 a 0 para o Tricolor.

Os gols da partida foram marcados pelo jovem atacante Ferreira, que entrou no segundo tempo e anotou seu primeiro como profissional, e por Pepê, de pênalti. O autor do segundo gol foi o melhor jogador em campo do Tricolor em uma noite em que houve pouca vontade no geral.

Com o resultado, o Grêmio foi a 65 pontos, recuperando a posição perdida para o Athletico-PR, e voltou à 4ª colocação. Na última rodada, já sem nenhum objetivo a cumprir, o time cumpre tabela diante do Goiás, no Serra Dourada, no domingo, às 16h. A equipe deve ser formada por jovens do time de transição.

Jogo sonolento na etapa inicial

Antes da partida, o Grêmio já sabia que não teria Pedro Geromel. Pouco mais de uma hora antes do duelo, a escalação confirmou outras ausências. O meia Alisson ficou fora inclusive do banco de reservas, e o volante Maicon também não começou entre os 11. Assim, o Tricolor iniciou com Diego Tardelli no setor ofensivo, e Michel na meia cancha. No lado do desesperado Cruzeiro, Adilson optou por deixar Pedro Rocha no banco, e começou a partida com Orejuela.

Apesar da necessidade do Cruzeiro de vencer o jogo, pela situação dramática na luta contra o rebaixamento, o jogo começou em ritmo muito lento. O Grêmio, sem nenhum grande objetivo para brigar no campeonato, trocava passes na defesa. Já a equipe mineira, que deveria propor o jogo pela necessidade do resultado, apenas observava e esperava chances para contra-golpes.

A falta de interesse do Grêmio ficou evidente aos 20 minutos da etapa inicial. Em passe errado no lado esquerdo do setor defensivo, oportunizou contra-ataque e chance de gol para o rival. No entanto, o Cruzeiro também não conseguia se ajudar: esbarrando na própria ausência de qualidade técnica, desperdiçou a oportunidade de criar e finalizar.

Apesar da falta de qualidade, a necessidade fez com que o Cruzeiro fosse a equipe a procurar mais o gol. Ao longo do primeiro tempo, foi mais à frente que o próprio Grêmio. No entanto, as poucas finalizações que o time mineiro conseguiu criar foram longe do gol de Paulo Victor. Assim, o primeiro tempo muito abaixo tecnicamente acabou empatado em 0 a 0.

Antes disso, porém, um lance polêmico. O volante Ariel Cabral, que já havia recebido cartão amarelo minutos antes, fez falta dura parando o contra-ataque do Grêmio puxado por Diego Tardelli, e poderia ter sido expulso. O árbitro, no entanto, não aplicou o cartão. Na sequência, Adilson Batista sacou o atleta para preservar a igualdade numérica. Cabral deixou o campo sob muitas vaias da torcida do Tricolor.

Garotada decide para o Tricolor

A tônica do primeiro tempo se manteve no início da etapa final. O jogo começou ainda mais sonolento, com pouquíssimas ações ofensivas de parte a parte. Aos 10 minutos, para tentar reverter o quadro, Adilson Batista lançou a campo o ex-jogador do Grêmio, o atacante Pedro Rocha, no lugar de Fred, que pouco pôde fazer diante da inoperância do Cruzeiro para fazer a bola chegar até ele.

A partir das trocas, o Cruzeiro melhorou a postura e passou a chegar com mais perigo à frente. Aos 16, Egídio fez bela jogada pelo lado esquerdo de ataque, foi até a linha de fundo e cruzou para trás, buscando Robinho, livre. Michel bloqueou e, na sequência, Paulo Victor afastou com o pé. Na dividida com o goleiro do Grêmio, Robinho sentiu o tornozelo e deixou o campo, aumentando o drama do Cruzeiro, que já tinha feito as três substituições.

Com um menos, o Cruzeiro ainda assim jogava melhor. No entanto, ainda insuficiente para parar o Grêmio, mesmo desconcentrado. Aos 21, em contragolpe, o Tricolor achou seu gol. Em escapada pela esquerda com Pepê, destaque na partida, fez o cruzamento e contou com o corta-luz de Everton. Ferreira, que havia acabado de entrar, marcou seu primeiro gol como profissional contando com desvio em Egídio antes de a bola acabar nas redes de Fábio.

O Cruzeiro repetiu, então, uma tônica no campeonato. Após sofrer o primeiro, desabou emocionalmente, sentindo demais o jogo. A equipe não conseguiu sequer esboçar uma reação que pudesse levar o time mineiro ao empate. Ainda houve tempo para, Pepê, de pênalti, já aos 38 minutos da segunda etapa, fazer o segundo e decretar a vitória por 2 a 0.

Com a vitória, o Grêmio complicou demais a vida do Cruzeiro. Agora, o time de Minas Gerais precisará secar o Ceará e vencer seu último jogo para evitar o primeiro rebaixamento de sua história, no domingo.

Brasileirão 2019 - 37ª rodada

Grêmio 2

Paulo Victor; Galhardo (Patrick), David Braz, Kannemann e Cortez; Michel, Matheus Henrique, Pepê, Everton e Tardelli (Ferreira); Luciano (Isaque). Técnico: Renato Portaluppi

Cruzeiro 0

Fábio; Edílson, Cacá, Léo e Egídio; Henrique, Ariel Cabral (Robinho), Ederson, Orejuela (Ezequiel) e David; Fred (Pedro Rocha). Técnico: Adilson Batista

Gols: Ferreira (21/1T) e Pepê (38/2T)

Cartões amarelos: Egídio, Edílson e Ariel Cabral (Cruzeiro)

Cartão vermelho: Egídio (Cruzeiro)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Público: 20.454

Renda: R$ 635.190,00